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Главный архитектор Москвы предложил проектировать более гуманные тюрьмы и СИЗО

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Необходимо менять подходы к проектированию и планировке мест лишения свободы в России на более гуманные и для этого есть технические возможности, считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Лишение свободы для человека - уже жесткое наказание, люди в режиме изоляции сегодня могут сами это оценить. И нет необходимости создавать дополнительные сложности виде маленьких окон, решеток и лязгающих замков, - сказал он. - Концепция, заключающаяся в том, что тюрьмы должны пугать одним своим видом и архитектурой - это прошлый день. В XXI веке надо отходить от средневековых представлений".

Кузнецов считает, что современные места лишения свободы должны выглядеть и быть оборудованы как диспансеры или гостиницы.

Для примера он сказал, что в окнах можно устанавливать прочные стекла, так что не потребуется закрывать их еще и решетками.

"Кроме того, можно улучшить и санитарные условия, и организовать качественные пространства для прогулок. Задача таких учреждений не унижать человека, а вернуть его в общество", - подчеркнул Кузнецов.

Он считает это интересной архитектурной задачей, если бы на это был заказ со стороны "соответствующих органов".

Москва Сергей Кузнецов

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