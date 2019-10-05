Большое кольцо метро в Москве запустят в 2023 году

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - К настоящему времени на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро построено около 75% тоннелей, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, все участки, на которых будут располагаться станции метро, освобождены от старых инженерных коммуникаций и обременений.

"У нас есть уверенность, что основные работы на Большом кольце мы завершим уже в 2022 году, а в 2023 году полностью его запустим", - отметил Хуснуллин.

Он напомнил, что в этом году планируется достроить две станции - "Лефортово" и "Авиамоторная".

БКЛ метро станет самым длинным кольцом подземки в мире. Общая протяженность БКЛ составит около 70 км, на ее протяжении разместят 31 станцию.