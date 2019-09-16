Двенадцать адвокатов оспорили приговор осужденному по "дадинской статье" активисту

Каждый из них получит гонорар 212 рублей 10 копеек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Двенадцать адвокатов подали в Мосгорсуд апелляцию на приговор активисту Константину Котову, которому дали четыре года колонии по "дадинской статье" (статья 212.1 Уголовного кодекса) после акции 10 августа. Об этом сообщила адвокат Анна Ставицкая.

По ее словам, с каждым из защитников заключено соглашение на 212 рублей 10 копеек.

5 сентября Тверской суд Москвы признал Котова виновным в неоднократном нарушении правил на массовых акциях. Суд решил, что он не раз привлекался к административной ответственности за эти нарушение за 180 суток.

10 августа Котова задержали, когда в городе проходила согласованная акция за честные выборы в Мосгордуму. Свидетелями со стороны обвинения выступили 13 сотрудников полиции, Они заявили, что подсудимый участвовал в несогласованном шествии после митинга, кричал лозунги и давал интервью. Свидетели защиты это отрицали. Телеканал "Дождь" нашел видео задержания Котова, на котором видно, что активист вышел из метро, ничего не скандируя, а через полминуты его задержали полицейские и повели в автозак.

Котов стал вторым человеком, осужденным по этой статье. Первым в 2015 году стал активист Ильдар Дадин. Президиум Верховного суда отменил его приговор в 2017 году и признал за ним право на реабилитацию.