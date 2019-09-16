Поиск

Двенадцать адвокатов оспорили приговор осужденному по "дадинской статье" активисту

Каждый из них получит гонорар 212 рублей 10 копеек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Двенадцать адвокатов подали в Мосгорсуд апелляцию на приговор активисту Константину Котову, которому дали четыре года колонии по "дадинской статье" (статья 212.1 Уголовного кодекса) после акции 10 августа. Об этом сообщила адвокат Анна Ставицкая.

По ее словам, с каждым из защитников заключено соглашение на 212 рублей 10 копеек.

Протесты в Москве

5 сентября Тверской суд Москвы признал Котова виновным в неоднократном нарушении правил на массовых акциях. Суд решил, что он не раз привлекался к административной ответственности за эти нарушение за 180 суток.

10 августа Котова задержали, когда в городе проходила согласованная акция за честные выборы в Мосгордуму. Свидетелями со стороны обвинения выступили 13 сотрудников полиции, Они заявили, что подсудимый участвовал в несогласованном шествии после митинга, кричал лозунги и давал интервью. Свидетели защиты это отрицали. Телеканал "Дождь" нашел видео задержания Котова, на котором видно, что активист вышел из метро, ничего не скандируя, а через полминуты его задержали полицейские и повели в автозак.

Котов стал вторым человеком, осужденным по этой статье. Первым в 2015 году стал активист Ильдар Дадин. Президиум Верховного суда отменил его приговор в 2017 году и признал за ним право на реабилитацию.

Константин Котов Ильдар Дадин СКР

Новости по теме

Новости

На западе Москвы столкнулись три автобуса

Власти Москвы собрали с платных парковок 4,5 млрд рублей и потратили на благоустройство дворов

Власти Москвы собрали с платных парковок 4,5 млрд рублей и потратили на благоустройство дворов

Иван Демидов возглавил парк "Зарядье"

Вильфанд пообещал москвичам скорые заморозки

Вильфанд пообещал москвичам скорые заморозки
Выборы в Мосгордуму - 2019

Прошедшие в Мосгордуму кандидаты от оппозиции потратили на выборы в девять раз меньше соперников

В Москве начали перекрывать улицы ради массовых мероприятий и благоустройства

Гринпис попросил Генпрокуратуру проверить качество воздуха в одном из районов Москвы

В "Справедливой России" назвали проплаченными сообщения о "пропавшем" кандидате

Грузовик обрушил пешеходный мост и перекрыл трассу в Подмосковье

Пятница, 13 сентября подарит москвичам последний летний день

Пятница, 13 сентября подарит москвичам последний летний день
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');