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Прокурор запросил 4,5 года колонии для активиста Котова по "дадинской" статье

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Прокурор попросил наказание в виде четырех лет и шести месяцев колонии общего режима для Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении правил проведения публичного мероприятия. Об этом гособвинитель заявил на заседании Тверского суда Москвы в среду, 4 сентября.

Накануне в ходе судебного заседания, которое длилось десять часов, было допрошено 11 свидетелей со стороны обвинения. Прокурор вызвал на допрос сотрудников полиции, которые обеспечивали безопасность в столице во время акции 14 июля у здания Мосгоризбиркома, где был задержан Котов. Все свидетели подтвердили, что подсудимый активно вел себя на несогласованной акции: "кричал лозунги и давал интервью".

Котову предъявлено обвинение в "неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" (ст. 212.1 УК РФ). Он был арестован 14 августа, через два дня следствие по его делу было завершено.

Указанная статья Уголовного кодекса получила известность как "дадинская" - по имени оппозиционного активиста Ильдара Дадина, ставшего первым осужденным по ней.

По версии обвинения, Котов, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за совершение правонарушений по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение законодательства о порядке проведения публичных мероприятий ) 10 августа 2019 года принял участие в несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя при этом законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия.

Константин Котов Москва Ильдар Дадин

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