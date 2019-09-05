Константин Котов приговорен к четырем годам колонии по "дадинской статье"

Он стал вторым в истории осужденным по этой статье

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии общего режима программиста Константина Котова. Он признан виновным по так называемой "дадинской" статье УК - о неоднократном нарушении правил проведения массовых акций.

Такое решение вынес судья Станислав Минин.

Адвокат Мария Эйсмонт пообещала его обжаловать.

Гособвинение просило для Котова 4,5 года колонии.

4 сентября заседание по делу подсудимого продолжалось десять часов, а всего процесс продолжался два дня. Суд допросил свидетелей со стороны обвинения, в том числе 13 полицейских. Все они заявили, что подсудимый активно вел себя на несогласованной акции: "кричал лозунги и давал интервью". Со стороны обвинения в суде выступил также представитель мэрии, а со стороны защиты суд заслушал четырех свидетелей. Они сообщили, что Котов не совершал противоправных действий, а также единогласно охарактеризовали его как мирного гражданина.

Телеканал "Дождь" нашел видео задержания Котова и сообщил, что на записи видно, что он вышел из метро, ничего не скандируя, а через полминуты его задержали полицейские и повели в автозак.

Его задержали 10 августа, когда в Москве прошел согласованный митинг за честные выборы в Мосгордуму. После него часть демонстрантов решила пройти от проспекта Академика Сахарова на Старую площадь. По данным МВД, были задержаны 136 участников незаконной акции, "ОВД-Инфо" сообщало о 256 задержанных.

Активиста Ильдара Дадина осудили по уголовное статье о неоднократных нарушениях на митингах в 2015 году. Он стал первым осужденным по этой статье. После приговора он жаловался на пытки в колонии в Сегеже, где отбывал наказание. В 2017 году Президиум Верховного суда отменил его приговор и признал его право на реабилитацию.

В 2019 году по этой же статье возбуждали дела в отношении коломенского активиста Вячеслава Егорова, который выступал против мусорного полигона "Воловичи", и архангельского активиста Андрея Боровикова, который участвовал в акциях против обустройства в Шиесе полигона для мусора из Москвы.