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Отказ расследовать избиения участников летних протестов в Москве будет обжалован в ЕСПЧ

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Юристы "Комитета против пыток" обжалуют в Европейском суде по правам человека отказы Следственного комитета и судов расследовать случаи применения насилия к задержанным в ходе летних протестов в Москве. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Протесты в Москве

Одновременно правозащитники продолжат обжаловать бездействие следователей и в России, пообещала глава московского отделения комитета Анастасия Гарина.

"Мы считаем, что правоохранительные органы России уже достаточно явно продемонстрировали свое стойкое намерение не расследовать заявления о насилии в отношении участников летних протестов и без независимой международной оценки вряд ли пересмотрят свое мнение", - объяснила она намерение обратиться в Страсбург.

На незаконное насилие со стороны полицейских и росгвардейцев правозащитникам пожаловались пять человек. Александр Глушак утверждает, что 27 июля в Камергерском переулке его ударил дубинкой и электрошокером боец Росгвардии. Николай Андреичев говорит, что в тот же день на Страстном бульваре его избили полицейские и сломали ему руку. Михаил Файто заявляет, что 3 августа его избили сотрудники полиции по пути в ОМВД Печатников. Александра Свидерского, по его словам, избили 3 августа при задержании на Трубной площади и еще раз в полицейском автобусе. Петр Хромов жалуется на незаконное задержание на Трубной площади и применение к нему болевых приемов.

Юристы комитета 21 августа по всем этим жалобам подали в СКР заявления о преступлении. Доследственную проверку по ним до сих пор не провели, утверждают правозащитники. В СК заявления незаконно зарегистрировали как обращения граждан, не требующие проверки, передали в московский главк СК, а оттуда жалобы поступили в управления МВД и Росгвардии, на сотрудников которых и жаловались заявители. И полиция, и Росгвардия "предсказуемо не усмотрели нарушений в действиях своих сотрудников", отмечают в комитете.

Пресненский суд Москвы и Мосгорсуд 4 октября и 16 декабря подтвердили законность перенаправления жалоб.

27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В каждый из этих дней в центре города было задержано больше тысячи человек. В соцсетях разошлись кадры жестких действий силовиков в отношении задержанных.

Комитет против пыток Мосгордума Москва МВД СКР Росгвардия Александр Глушак Николай Андреичев

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