Соседями актера Устинова по камере в СИЗО оказались бывшие полицейские

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Осужденный на 3,5 года колонии актер Павел Устинов содержится в камере с бывшими сотрудниками правоохранительных органов, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь комиссии Иван Мельников.

"Он содержится в десятиместной камере СИЗО-4 УФСИН РФ по Москве, известной как "Медведь". Так как он сам служил во внутренних войсках МВД, то его содержат в камере с бывшими сотрудниками", - сказал Мельников, уточнив, что отношения у сокамерников нормальные.

По словам Мельникова, при общении с членами ОНК Устинов и его сокамерники попросили, чтобы руководство СИЗО выдало им теплые одеяла в связи со значительным похолоданием, а также кипятильник. Кроме того, арестанты просили заменить им неработающую вытяжку, так как в камере есть курильщики.

"Что касается условий содержания, то мы отметили слишком тусклое освещение в камере, в связи с чем попросили заменить перегоревшие лампочки, а также обратили внимание администрации изолятора на необходимость замены досок на полу, потому что в камере Устинова в некоторых местах прогнил пол и образовались дырки", - сказал Мельников.

16 сентября Тверской суд Москвы приговорил 24-летнего актера Устинова к трем годам и шести месяцам колонии общего режима по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на акции 3 августа в центре Москвы. Согласно фабуле уголовного дела, Устинов повредил сотруднику ОМОНа Александру Лягину руку, чем унизил его честь, профессиональное и человеческое достоинство, а также причинил ему нравственные страдания и телесные повреждения. Потерпевший заявил, что более 20 дней провел в госпитале с вывихом плеча.

Устинов не признал вины и настаивал, что на акции оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Кроме того, он отметил, что ранее служил в Росгвардии и выполнял задачи по охране общественного порядка, в том числе, в ходе чемпионата мира по футболу 2018 года.

Приговор Устинову вызвал широкий общественный резонанс. Многие коллеги актера, правозащитники и представители общественности обращали внимание на то обстоятельство, что суд не исследовал видеозапись, свидетельствующую о невиновности подсудимого.