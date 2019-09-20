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Прокуратура обосновала просьбу освободить актера Павла Устинова

Ведомство считает, что он не будет скрываться от суда и мешать рассмотрению его дела

Дело Павла Устинова

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура попросила Мосгорсуд освободить под подписку о невыезде актера Павла Устинова, которого 16 сентября приговорили к 3,5 годам колонии за нанесение травмы бойцу ОМОНа. Ведомство указало, что нет объективных данных о намерении Устинова скрыться или помешать рассмотрению его дела в апелляционной инстанции.

Ходатайство надзорного ведомства было оглашено в Мосгорсуде 20 сентября. Генпрокуратура обратила внимание, что Устинов ранее не был судим, имеет постоянную регистрацию в столичном регионе и что за него поручился художественный руководитель "Сатирикона" Константин Райкин. Также прокуроры предъявили положительную характеристику Устинова от Росгвардии, где он проходил срочную службу.

По мнению прокуроров, вина Устинова доказана, но приговор ему должен быть смягчен.

В суде Устинов также заявил, что не намерен скрываться, кому-либо угрожать или мешать производству по его делу.

Апелляции обвинения и защиты Устинова на приговор Мосгорсуд рассмотрит 26 сентября.

Ранее суд признал актера виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии при задержании 3 августа в Москве. Суд и следствие установили, что Устинов участвовал в несогласованной акции в этот день, оказал сопротивление при задержании и омоновец Алексей Лягин вывихнул плечо. Прокурор потребовал для него шесть лет колонии. В суде Устинов заявил, что в акции не участвовал и не собирался, его задержали, когда он ждал друга у метро, и при задержании он не сопротивлялся. Судья отклонил ходатайство защиты и не стал приобщать к делу и смотреть видео задержания Устинова.

Приговор получил широкий общественный резонанс. Артисты и режиссеры начали в соцсетях флешмоб в поддержку Устинова, начали делать заявления в его поддержку со сцены и устроили серию одиночных пикетов на Старой площади у входа в администрацию президента. Пересмотра дела и освобождения других невинно осужденных потребовали учителя, правозащитники, православные священники, врачи, литераторы и IT-специалисты.

По просьбе Константина Райкина к делу подключился адвокат Анатолий Кучерена. Он направил ходатайство в прокуратуру, и по его ходатайству в Мосгорсуд было направлено заявление об изменении меры пресечения актеру.

Пикеты в поддержку актера Павла Устинова

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Мосгорсуд Генпрокуратура Павел Устинов Константин Райкин

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