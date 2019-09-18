Петиция в защиту актера Устинова меньше чем за сутки собрала 100 тысяч подписей

Участник одиночного пикета в поддержку актера Павла Устинова Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Более 100 тысяч человек меньше чем за сутки подписали петицию с требованием освободить актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы.

По данным на 13:00 18 сентября петицию, размещенную на портале Change.org 20 часов назад, подписали 100 тыс. 14 пользователей. Петицию на портале разместил актер Александр Паль, который ранее запустил флешмоб в поддержку Устинова в социальных сетях.

"Вместе мы можем обратить внимание всей страны на этот вопиющий случай, и я прошу и вас поставить свою подпись, выразить солидарность с Пашей и другими политзаключенными по этому делу, а также призвать власти немедленно освободить его", - говорится в тексте петиции.

В поддержку Устинова выступил глава Союза театральных деятелей Александр Калягин. "Я прежде всего человек, артист и только потом чиновник. И моя первая реакция, естественная и человеческая - защитить своего коллегу. Уже в Грозном, где сейчас проходит форум СТД РФ, я узнал, какой суровый приговор вынесен молодому артисту Павлу Устинову. Признаюсь, был поражен", - заявил Калягин, слова которого приводят на сайте СТД.

Поддержку Устинову продолжают выражать пользователи соцсетей. К флешмоб-марафону присоединилось несколько сотен человек. В социальных сетях насчитывается более 6 тысяч публикаций с призывом освободить актера.

Публикацию плаката с надписью "Я/Мы Павел Устинов" на своих официальных страницах в соцсетях разместили Ассоциация театральных критиков, Театр имени М.Н.Ермоловой, РАМТ, театр Практика, Гоголь-центр, БТД имени Товстоногова, "Сатирикон", театр Маяковского, театр Сатиры, "Современник".

К флешмобу в поддержку Устинова присоединились режиссеры Александр Франдетти, Константин Богомолов, Александр Молочников, актеры Сергей Безруков, Павел Табаков, Артур Смолянинов, Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Горбачева, Максим Виторган, Елизавета Боярская, Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Юлия Пересильд, Анна Чиповская и другие.

Кроме того, актера поддерживают Александр Роднянский, Сати Спивакова, Игорь Верник, Андрей Макаревич, Ксения Собчак, Сергей Шнуров, Максим Галкин и другие медиаперсоны.

Главред "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, гендиректор "Дождя" Наталья Синдеева, издатель и председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов обратились к генпрокурору Юрию Чайке с жалобой на приговор актеру.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил журналистам, что глава государства знает о произошедшем, но не может влиять на решение судов, в том числе по "делу Устинова".

Тверской суд Москвы в понедельник приговорил 24-летнего актера Устинова к 3,5 годам колонии общего режима, признав его виновным применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Своей вины он не признал и настаивал, что не принимал участия в акции, пришел на встречу с другом и не оказывал сопротивления при задержании.