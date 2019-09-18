Мосгорсуд проверит законность приговора Устинову 23 сентября

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Московский городской суд в понедельник, 23 сентября, рассмотрит апелляционную жалобу на приговор актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года по обвинению в насилии в отношении сотрудника ОМОНа. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Чешков.

Как заявил юрист, рассмотрение его жалобы назначено на 14:30. Новый адвокат актера Анатолий Кучерена также подтвердил "Интерфаксу", что рассмотрение жалобы запланировано на понедельник.

Он добавил, что в пятницу, 20 сентября, намерен подать ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Устинова. "Это будет первый мой шаг в качестве защитника Павла. Мы будем настаивать на освобождении его из-под стражи и изменении меры пресечения", - сказал адвокат.

Ранее в среду стало известно, что защита Устинова подала апелляцию на вынесенный актеру приговор.

Тверской суд 16 сентября признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в Москве. По версии следствия, актер сопротивлялся при задержании и вывихнул плечо омоновцу Алексею Лягину. Прокурор требовал для актера шесть лет колонии. Устинов вину отрицает. Актер утверждает, что в акции не участвовал и был задержан, когда ждал друга.