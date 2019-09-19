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Суд в пятницу рассмотрит заявление прокуратуры об изменении меры пресечения актеру Устинову

Суд в пятницу рассмотрит заявление прокуратуры об изменении меры пресечения актеру Устинову
Бывший сотрудник Росгвардии Павел Устинов в Тверском суде
Фото: Reuters

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года по делу о насилии в отношении омоновца на несанкционированной акции в Москве 3 августа.

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"По моему ходатайству прокуратура Москвы инициировала в Мосгорсуде рассмотрение вопроса об изменении меры пресечения в отношении Павла Устинова", - сказал "Интерфаксу" адвокат в четверг. Он отметил, что заседание назначено на пятницу в 12:00.

Адвокат также сообщил, что назначенное на понедельник заседание по апелляционной жалобе на приговор Устинову перенесено на следующий четверг.

Накануне Кучерена стал защитником фигуранта резонансного дела о нападении на сотрудника полиции актера Устинова, осужденного на три с половиной года лишения свободы.

Тверской суд Москвы 16 сентября признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции. По версии следствия, 24-летний молодой человек сопротивлялся при задержании и вывихнул плечо омоновцу. Прокурор требовал приговорить его к шести годам колонии. Сам актер вину отрицает: по его словам, он случайно оказался на акции, так как ждал друга, и не оказывал сопротивления при задержании.

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Павел Устинов Анатолий Кучерена

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