Кучерена будет защищать актера Устинова

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Адвокат Анатолий Кучерена будет представлять в суде интересы актера Павла Устинова, осужденного на три с половиной года заключения по обвинению в применении насилия к омоновцу.

Как заявил "Интерфаксу" в среду худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин, он вместе с другими театральными деятелями попросил Кучерену защищать Устинова. "Мы надеемся, что он (Кучерена - ИФ) как высокий профессионал это дело сможет повернуть в сторону справедливости и правильного решения", - сказал Райкин.

Ранее в среду стало известно, что работники театров во главе с Райкиным попросили президента Владимира Путина взять под контроль ситуацию с уголовным делом Устинова и повлиять на его справедливый пересмотр в апелляционной инстанции.

Кроме того, в интернете появилась петиция за освобождение актера. За сутки она набрала более 100 тысяч подписей. В среду для участия в одиночном пикете в поддержку актера на Старой площади в Москве выстроилась очередь. Пересмотра дела требовали учителя, правозащитники и православные священники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сказал, что Владимир Путин знает о произошедшем, но не может влиять на решение судов, в том числе по "делу Устинова". На следующий день он отметил, что в Кремле знают об акциях в поддержку актера и предложил дождаться результатов апелляции на приговор.

Тверской суд 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в Москве. По версии следствия, актер оказал сопротивление при задержании и вывихнул плечо омоновцу Алексею Лягину. Прокурор требовал для актера шесть лет колонии. Устинов заявил, что не участвовал в акции, был задержан, когда ждал друга, и сопротивления не оказывал.