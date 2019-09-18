Адвокаты актера Устинова обжаловали вынесенный ему приговор

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Защита актера Павла Устинова подала апелляцию на решение Тверского суда, который 16 сентября приговорил его к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии. Это сообщил адвокат Дмитрий Чешков и подтвердил представитель суда.

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде еще не назначена.

Прокурор просил для Устинова шесть лет колонии. По версии следствия, его задержали на несогласованной акции 3 августа, он оказал сопротивление, "положил с применением физической силы правую руку на левую руку потерпевшему и оказал тянущее воздействие на его плечевой сустав левой руки, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости". В результате омоновцу Алексею Лягину потребовалась госпитализация, а также он перенес нравственные страдания.

Актер вину отрицал. По его словам, в акции он не участвовал. Его задержали, когда он ждал друга, с которым договорился встретиться, сопротивления силовикам он не оказывал.

Судья Алексей Криворучко отказался приобщить к делу видеозаписи задержания Устинова и изучить их в суде, об этом просила защита обвиняемого.

Приговор Устинову вызвал широкий общественный резонанс. Многие актеры записали видеообращения в его поддержку или выступили с заявлениями со сцены. 18 сентября на Старой площади началась серия одиночных пикетов в его поддержку.

Руководители радио "Эхо Москвы", "Новой газеты" и телеканала "Дождь" Алексей Венедиктов, Дмитрий Муратов и Наталья Синдеева написали генпрокурору Юрию Чайке заявление с просьбой обжаловать приговор и направить его в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Они написали, что журналисты "Дождя" и "Новой газеты" были свидетелями задержания Устинова. Из их видеозаписей видно, что вменяемых ему действий он не совершал, а отказ судьи изучить эти видеоматериалы был нарушением.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сказала, что запросила судебное решение и изучит его по обращению Московской Хельсинкской группы. За Устинова заступился секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он написал в инстаграме, что, судя по записям, "парень просто стоял возле метро", "никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания"