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Адвокаты актера Устинова обжаловали вынесенный ему приговор

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Защита актера Павла Устинова подала апелляцию на решение Тверского суда, который 16 сентября приговорил его к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии. Это сообщил адвокат Дмитрий Чешков и подтвердил представитель суда.

Дата рассмотрения жалобы в Мосгорсуде еще не назначена.

Прокурор просил для Устинова шесть лет колонии. По версии следствия, его задержали на несогласованной акции 3 августа, он оказал сопротивление, "положил с применением физической силы правую руку на левую руку потерпевшему и оказал тянущее воздействие на его плечевой сустав левой руки, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости". В результате омоновцу Алексею Лягину потребовалась госпитализация, а также он перенес нравственные страдания.

Актер вину отрицал. По его словам, в акции он не участвовал. Его задержали, когда он ждал друга, с которым договорился встретиться, сопротивления силовикам он не оказывал.

Судья Алексей Криворучко отказался приобщить к делу видеозаписи задержания Устинова и изучить их в суде, об этом просила защита обвиняемого.

Приговор Устинову вызвал широкий общественный резонанс. Многие актеры записали видеообращения в его поддержку или выступили с заявлениями со сцены. 18 сентября на Старой площади началась серия одиночных пикетов в его поддержку.

Руководители радио "Эхо Москвы", "Новой газеты" и телеканала "Дождь" Алексей Венедиктов, Дмитрий Муратов и Наталья Синдеева написали генпрокурору Юрию Чайке заявление с просьбой обжаловать приговор и направить его в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Они написали, что журналисты "Дождя" и "Новой газеты" были свидетелями задержания Устинова. Из их видеозаписей видно, что вменяемых ему действий он не совершал, а отказ судьи изучить эти видеоматериалы был нарушением.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сказала, что запросила судебное решение и изучит его по обращению Московской Хельсинкской группы. За Устинова заступился секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он написал в инстаграме, что, судя по записям, "парень просто стоял возле метро", "никого не трогал, не нарушал общественный порядок и, конечно, не ожидал задержания"

Павел Устинов Тверской суд Мосгорсуд Юрий Чайка Дмитрий Муратов Наталья Синдеева Алексей Венедиктов Андрей Турчак Татьяна Москалькова

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