Власти согласовали митинг 28 сентября в поддержку фигурантов "московского дела"

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Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы согласовала заявку незарегистрированной Либертарианской партии России на митинг в поддержку фигурантов "московского дела" на проспекте Сахарова 28 сентября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе партии.

"Нам только что согласовали митинг на Сахарова. Ранее по этой же заявке мы получили отказ. Но, как и с митингом "За Голунова", власть переиграла свой ответ. Это значит, что 28 сентября мы проведем там митинг в поддержку жертв "московского дела", "дела ФБК" и всех политзаключённых", - сообщил в своем телеграм-канале активист партии Михаил Светов.

Предполагаемая численность митинга - 20 тыс. человек. Сбор участников начнется в 14:00, сам митинг пройдет с 15:00 до 17:00.

Ранее мэрия отказывала члену политсовета московского отделения Партии перемен Эльвире Вихаревой и другим оппозиционерам в согласовании аналогичных акций каждые выходные, начиная с 10 августа. Большую часть заявок не согласовывали из-за уже запланированных в Москве мероприятий и предлагали перенести их в Марьино.

"Московское дело" - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

Кроме того, блогера Егора Жукова обвиняют в призывах к экстремизму.

Актера Павла Устинова, который, по его утверждению, вообще не участвовал в митинге, суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы за "применение опасного для здоровья насилия" к силовику. Этот приговор вызвал широкий общественный резонанс и движение в защиту Устинова - в интернете есть видео, на котором видно, что актера задерживали несколько экипированных силовиков, сопротивления он не оказывал, а пострадавший росгвардеец упал сам.

В Фонде борьбы с коррупцией и региональных штабах Алексея Навального прошло более сотни обысков. Возбуждено уголовное дело об отмывании денег.