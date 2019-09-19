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Москвичей экстренно предупредили о мокром снеге в воскресенье

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России выпустил экстренное предупреждение о еще большем ухудшении погоды в столичном регионе в воскресенье 22 сентября. В этот день ожидается температура, как в середине октября, сильный порывистый ветер, мокрый снег и перепады давления.

В воскресенье к Москве подойдет центр скандинавского циклона, который следует на юго-восток и несет с собой осадки и усиление ветра. В этот день будет пасмурно, возможен дождь и мокрый снег, скорость ветра при порывах будет достигать 17-22 метров в секунду. В ночь на 22 сентября в городе будет 3-5 градусов, по области - от 0 до плюс 5, днем - не выше 7-8 градусов. Среднесуточная температура будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

Похолодание, ветер и дожди в этот день ожидаются во всем Центральном федеральном округе.

В четверг, 19 сентября в Москве возможен местами небольшой дождь, днем будет до 10 градусов, по области от 7 до 21. В пятницу и субботу в регионе сохранится примерно такая же погода, днем будет 2-5 градусов, по области - до нуля, при прояснениях возможны заморозки до минус двух.

Центр организации дорожного движения Москвы призвал горожан отказаться водителей от использования личных автомобилей уже вечером в четверг: при отрицательной температуре возникает риск гололедицы на дорогах.

Гидрометцентр Москва ЦФО

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