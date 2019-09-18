Минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В ночь на 18 сентября метеостанция на ВДНХ зафиксировала понижение температуры до 6,4 градуса. Это стала самая холодная ночь в Москве с начала осени, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро столицы.

Предыдущий минимум был отмечен 15 сентября - 7,4 градуса.

Ранее в Гидрометцентре России предупреждали, что в ночь на пятницу и субботу в столичном регионе возможны первые заморозки - до минус двух и минус трех градусов.