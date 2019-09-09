Медведев призвал решить, стоит ли представителям "Единой России" идти на выборы самовыдвиженцами

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев призвал проанализировать, стоит ли в будущем использовать конструкцию, когда представитель партии участвует в выборах в качестве самовыдвиженца.

"Мы смотрим, как развиваются события. Сейчас очень много на эту тему разговоров - так называемые самовыдвиженцы, хорошо это, не очень хорошо. Кто-то шел как представитель "Единой России", а кто-то как самовыдвиженец, поддержанный "Единой Россией". Надо это все, конечно, взвесить", - сказал Медведев на встрече с представителями регионального отделения партии в Петербурге.

Он подчеркнул, что из этого опыта необходимо извлечь уроки. "Нам, конечно, нужно еще раз все взвесить, надеюсь, что и наш исполнительный орган проанализирует, и коллеги, которые работают в регионах. Но, может быть, нам не нужно подобную модель использовать, потому что она вряд ли нам что-то добавляет, а вот что что-то отнимает - во многих случаях это точно. Я это говорю не в качестве решения, хотя совсем скоро состоится съезд и мы, наверное, еще раз обсудим уроки этой избирательной кампании. А просто я, что называется, просил бы подумать", - сказал Медведев.

Лидер партии подчеркнул, что рассуждает не о конкретном регионе, а о ситуации в целом.

Медведев отметил, что россияне хорошо подготовлены в политическом плане. "Ну, вот идет самовыдвиженец, которого, допустим, поддерживает наша партия. Как к нему относятся люди, которые будут его избирать? Те, кто симпатизирует "Единой России" - они за него готовы голосовать, хотя, наверное, у них возникают какие-то сомнения, потому что если раньше был из "Единой России", а сегодня он уже вроде как и не совсем из "Единой России", "спрятался" за какие-то другие формулы, конструкции, как самовыдвиженец и так далее", - сказал Медведев.

Те же граждане, которые ни при каких условиях не хотят голосовать за "Единую Россию", продолжил он, "за такого самовыдвиженца все равно не проголосуют". "Потому что они его уже отмаркеровали как представителя "Единой России". У меня есть социальные сети, вы знаете, как и у многих из вас. Вот наши оппоненты, например, пишут: "такой-то - он самовыдвиженец, но на самом-то деле мы видим, кто". И призывают за него не голосовать", - отметил Медведев.

Вместе с тем, говоря о прошедших выборах, Медведев подчеркнул, что партия продемонстрировала очень хороший, убедительный результат, который свидетельствует о доверии граждан. "По многим регионам ситуацию, представительство наша партия увеличила, улучшила, я уже не говорю о том, что губернаторы, которые избирались, должностные лица субъектов Федерации, которые или от нашей партии шли, так или иначе нашей партией поддерживались - они все победили", - сказал он.

По информации на этот момент, добавил Медведев, "Единая Россия" на муниципальных выборах набрала 85%. "Это очень хороший результат. Это, в целом, улучшение той картинки, которую мы имели несколько лет назад", - сказал Медведев.