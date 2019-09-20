Москалькова назвала необоснованным арест актера Устинова

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необоснованной меру пресечения виде ареста в отношении актера Павла Устинова, осужденного по делу о применении насилия в отношении сотрудника Росгвардии.

Как заявила Москалькова журналистам, к такому выводу она пришла после изучения материалов дела Устинова.

В пятницу омбудсмен присутствует на заседании Мосгорсуда, где рассматривается ходатайство Генпрокуратуры об изменении актеру меры пресечения с ареста на подписку о невыезде.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2. ст. 318 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего у того оказалась вывихнута "головка левой плечевой кости". Свою вину актер не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Его защита обжаловала приговор.

Вердикт также был оспорен гособвинением, которое требовало для Устинова в суде первой инстанции 6 лет колонии, но решило направить на итоговое решение по делу апелляцию с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Как заявили в Генпрокуратуре РФ, в ведомстве полагают, что "приговор подлежит изменению в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости".

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания.