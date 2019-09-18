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Театральные деятели попросили Путина помочь с делом актера Устинова

Они также потребовали прекратить злоупотребления со стороны силовиков и судебные ошибки

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Работники театров во главе с художественным руководителем "Сатирикона" Константином Райкиным попросили президента Владимира Путина взять под контроль ситуацию с уголовным делом Павла Устинова и повлиять на его справедливый пересмотр в апелляционной инстанции. Об этом говорится в их открытом письме (есть в распоряжении "Интерфакса").

Авторы обращения заявили, что возмущены несправедливостью приговора и считают, что в деле Устинова была допущена "вопиющая судебная ошибка", которая может стоить судьбы и жизни невиновного.

Они призвали президента разобраться в ситуации и взять дело на контроль, а также потребовали пресечь злоупотребления со стороны силовых структур и ошибки судебных органов.

Тверской суд 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии 3 августа в Москве. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании и вывихнул плечо омоновцу Алексею Лягину. Прокурор требовал для актера шесть лет колонии. Устинов заявил, что не участвовал в акции, был задержан, когда ждал друга, и сопротивления не оказывал.

Райкин приходил в суд и был готов поручиться за Устинова.

После приговора артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку Устинова. Петиция за его освобождение набрала за сутки больше 112 тысяч подписей. 18 сентября в очередь на участие в одиночном пикете в поддержку актера на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела требовали учителя, правозащитники и православные священники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сказал, что Путин знает о произошедшем, но не может влиять на решение судов, в том числе по "делу Устинова". На следующий день он отметил, что в Кремле знают об акциях в поддержку актера, но предложил дождаться результатов апелляции на приговор. Защита Устинова оспорила приговор.

Констатин Райкин Павел Устинов Владимир Путин Росгвардия Тверской суд

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