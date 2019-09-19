Генпрокуратура попросила освободить актера Устинова

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура считает доказанной вину актера Павла Устинова, осужденного по уголовному делу о применении насилия в отношении омоновца на акции оппозиции в Москве, однако полагает, что приговор должен быть смягчен, заявил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По мнению Генпрокуратуры, приговор Устинову нужно изменить "в связи с несправедливостью назначенного ему наказания вследствие его чрезмерной суровости". "Генеральная прокуратура Российской Федерации просит изменить приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Устинова и назначить ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы", - заявил Куренной.

По его словам, заместить генпрокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляцию в Судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда по уголовному делу в отношении Устинова.

Тверской суд 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии 3 августа в Москве. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании и вывихнул плечо омоновцу Алексею Лягину. Прокурор требовал для актера шесть лет колонии. Устинов заявил, что не участвовал в акции, был задержан, когда ждал друга, и сопротивления не оказывал.

После приговора артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку Устинова. Петиция за его освобождение набрала за сутки больше 112 тысяч подписей. 18 сентября для участия в одиночном пикете в поддержку актера на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела требовали учителя, правозащитники и православные священники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник сказал, что Путин знает о произошедшем, но не может влиять на решение судов, в том числе по "делу Устинова".

Ранее в четверг адвокат Анатолий Кучерена, ставший защитником актера, сообщил "Интерфаксу", что прокуратура Москвы по его ходатайству направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения в отношении Устинова. Он отметил, что заседание по этому заявлению назначено на пятницу, 20 сентября, на 12:00. Адвокат сообщил также, что назначенное на понедельник заседание по апелляционной жалобе на приговор Устинову перенесено на следующий четверг, 26 сентября.