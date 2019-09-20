Обращение к Путину о пересмотре приговора Устинову подписали больше 1,7 тыс. человек

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Более 1,7 тысячи человек, среди которых художественные руководители российских театров и артисты, подписали обращение к президенту РФ Владимиру Путину в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года по обвинению в насилии в отношении сотрудника ОМОНа.

Открытое письмо представителей театрального сообщества к главе государства с просьбой взять под контроль пересмотр приговора актеру опубликовано на сайте театра "Сатирикон". С момента опубликования его пописали 1750 человек.

В числе подписавших обращение художественный руководитель Высшей школы сценических искусств и художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин, директор театра "Сатирикон" Владимир Казаченко, глава Союза театральных деятелей Александр Калягин, худрук театра "У Никитских ворот" Марк Розовский, худрук РАМТ Алексей Бородин, худрук театра имени Пушкина Евгений Писарев, худрук театра Сатиры Александр Ширвиндт.

Также письмо подписали актеры "Сатирикона", театра имени Пушкина, РАМТ, среди которых Максим Виторган, Виктория Исакова, Никита Ефремов, Александр Филиппенко.

В обращении представители театрального сообщества призывают "разобраться в ситуации, взять дело на контроль и повлиять на вынесение справедливого апелляционного решения". Подписанты заявили, что "была допущена вопиющая судебная ошибка, которая может стоить судьбы и жизни невиновного гражданина нашей страны".

В обращении отмечается, что Устинов имеет только положительные характеристики, "он добрый, честный, открытый парень, сам отслужил в Вооруженных силах РФ, за него поручились руководство школы и лично народный артист Константин Райкин".

"Злоупотребления со стороны правоохранительных органов и силовых структур должны быть пресечены, возмутительные ошибки судебных органов - исправлены. Просим защитить и спасти невиновного человека, не допустить окончательно сломанной жизни и судьбы", - говорится в письме.

Приговор и общественная реакция

Тверской суд 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии по обвинению в применении насилия к бойцу Росгвардии на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании и вывихнул плечо омоновцу. Устинов утверждает, что не участвовал в акции и был задержан, когда ждал друга, кроме того, он отрицает, что сопротивлялся при задержании.

Райкин приходил в суд и был готов поручиться за Устинова.

После вынесения приговора артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку Устинова. Петиция за его освобождение набрала за сутки больше 112 тысяч подписей. 18 сентября для участия в одиночном пикете в поддержку актера на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела требовали учителя, правозащитники и православные священники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник заявил, что Путин знает о произошедшем, но не может влиять на решение судов, в том числе по делу Устинова. На следующий день он отметил, что в Кремле знают об акциях в поддержку актера, и предложил дождаться результатов апелляции на приговор.