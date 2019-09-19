Золотов заявил, что осудил бы актера Устинова на год условно

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Глава Росгвардии Виктор Золотов считает, что актеру Павлу Устинову достаточно было назначить один год условно, а блогер Владислав Синица заслуживает более сурового наказания.

"Суд ведь принимает решения. Я бы со своей стороны ну максимум бы дал один год условно. А эти 3,5 года (назначенные Устинову - ИФ) я бы перевел на Синицу. Вот моя точка зрения", - сказал Золотов журналистам в четверг.

Синица был осужден на пять лет лишения свободы за призывы к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.

"Ему дали пять, по-моему. Вот еще 3,5 года - за призывы убивать жен, детей. Я считаю, что он еще малым сроком отделался. И, слава Богу, что он нам не попался", - сказал Золотов.

Дело Владислава Синицы

Пресненский суд Москвы 3 августа приговорил Синицу к пяти годам колонии за призывы к расправам над детьми сотрудников правоохранительных органов. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды в отношении сотрудников правоохранительных органов).

По версии следствия, 31 июля 2019 года Синица под псевдонимом Макс Стеклов в твиттере "призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов".

Синица, в свою очередь, назвал происходящее "абсурдом". Его адвокат заявил, что из записей подзащитного в интернете, про которые идет речь в уголовном деле, "очевидно, что это не призывы, побуждающие к чему-либо, а размышления о том, как оно могло бы быть".

Согласно протоколу допроса, Синица пояснил следствию, что "в публикации угроз конкретным личностям не подразумевал".

Дело Павла Устинова

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил к 3,5 годам колонии общего режима 24-летнего актера Устинова по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Согласно фабуле уголовного дела, Устинов на несогласованной акции 3 августа "положил с применением физической силы правую руку на левую руку потерпевшему и оказал тянущее воздействие на его плечевой сустав левой руки, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости".

Устинов вину не признал, настаивал, что на акции оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Кроме того, он отметил, что ранее сам служил в Росгвардии и выполнял задачи по охране общественного порядка, в том числе, в ходе чемпионата мира по футболу.

Приговор Устинову вызвал широкий общественный резонанс. В поддержку актера высказались деятели культуры, известные медийные персоны. Несколько театров, среди которых "Сатирикон", театр Ермоловой, Маяковского, Сатиры и "Гоголь-центр", а также ряд актеров и режиссеров поддержали Устинова. На своих страницах в соцсетях плакат с надписью "Я/Мы Павел Устинов" и словами поддержки разместили режиссеры Алексей Франдетти, Константин Богомолов, Александр Молочников, актеры Павел Табаков, Артур Смолянинов, Данила Козловский, Александр Петров, Ирина Горбачева, Максим Виторган, Елизавета Боярская, Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Юлия Пересильд, Анна Чиповская и другие.

Как стало известно в четверг, генпрокуратура уже обратилась в Мосгорсуд с ходатайством об освобождении Устинова из-под стражи до рассмотрения его дела апелляционной инстанцией.

По словам его адвоката Анатолия Кучерены, 26 сентября в Мосгорсуде также запланировано рассмотрение жалобы на приговор Устинову.