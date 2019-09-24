Актеры и режиссеры попросили Медведева прекратить "московское дело"

Пикеты в поддержку фигурантов "московского дела" Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Актеры, режиссеры, журналисты и благотворители в открытом письме премьер-министру Дмитрию Медведеву просят прекратить преследование Алексея Миняйло и других фигурантов так называемого "московского дела" о беспорядках 27 июля в Москве.

Письмо опубликовано на сайте "Эха Москвы". "Мы с большой тревогой наблюдаем, как развивается так называемое московское дело или "дело о массовых беспорядках". Под стражей сейчас находится четверо обвиняемых, шестеро получили реальные сроки лишения свободы. Мы знаем, что вы придаете большое значение развитию волонтерского движения в России и неоднократно подчеркивали его важность для становления гражданского общества в России. Сегодня один из активных участников волонтерского движения - в беде", - говорится в обращении к Медведеву.

Миняйло занимался благотворительным проектом "Полдень" по социализации воспитанников 20 детских домов в шести регионах России. Во время избирательной кампании в Мосгордуму он был волонтером кандидата в депутаты Любови Соболь.

Авторы письма отмечают, что Миняйло - единственный из тех, кого обвиняют в участии в "массовых беспорядках" 27 июля, кто сегодня находится под стражей. "Из прессы нам известно, что Алексей в этой акции не участвовал, он был задержан на Трубной площади, когда акция уже закончилась", - подчеркивают авторы письма, добавляя, что Миняйло - православный христианин, ранее служил алтарником в домовом храме при МГУ.

26 сентября в Басманном суде состоится заседание по продлению Алексею Миняйло меры пресечения. Авторы обращения считают, что суд мог бы избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, так как ему не предъявлено обвинение в насильственных действиях.

В письме также приветствуется освобождение из-под стражи актера Павла Устинова по представлению Генпрокуратуры России. "Мы просим вас также обратить внимание и на других фигурантов "московского дела": Егора Жукова, Сергея Фомина, Константина Котова, Айдара Губайдулина, Никиту Чирцова, Евгения Коваленко, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Данила Беглеца, Самариддина Раджабова, Эдуарда Малышевского. "Московское дело" должно быть прекращено! И все фигуранты должны выйти на свободу!", - подчеркивается в письме.

Под письмом подписались режиссеры Андрей Звягинцев, Авдотья Смирнова, Любовь Аркус, Владимир Мирзоев; актрисы Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Татьяна Догилева, Юлия Ауг, Елена Коренева, Татьяна Друбич, Ингеборга Дапкунайте; актеры Анатолий Белый, Константин Хабенский, Александр Филиппенко, Максим Суханов, Максим Виторган, Евгений Цыганов, Егор Бероев.

27 июля в центре Москвы в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны свыше десяти человек.