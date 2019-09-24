Поиск

Актеры и режиссеры попросили Медведева прекратить "московское дело"

Актеры и режиссеры попросили Медведева прекратить "московское дело"
Пикеты в поддержку фигурантов "московского дела"
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Актеры, режиссеры, журналисты и благотворители в открытом письме премьер-министру Дмитрию Медведеву просят прекратить преследование Алексея Миняйло и других фигурантов так называемого "московского дела" о беспорядках 27 июля в Москве.

Письмо опубликовано на сайте "Эха Москвы". "Мы с большой тревогой наблюдаем, как развивается так называемое московское дело или "дело о массовых беспорядках". Под стражей сейчас находится четверо обвиняемых, шестеро получили реальные сроки лишения свободы. Мы знаем, что вы придаете большое значение развитию волонтерского движения в России и неоднократно подчеркивали его важность для становления гражданского общества в России. Сегодня один из активных участников волонтерского движения - в беде", - говорится в обращении к Медведеву.

Миняйло занимался благотворительным проектом "Полдень" по социализации воспитанников 20 детских домов в шести регионах России. Во время избирательной кампании в Мосгордуму он был волонтером кандидата в депутаты Любови Соболь.

Авторы письма отмечают, что Миняйло - единственный из тех, кого обвиняют в участии в "массовых беспорядках" 27 июля, кто сегодня находится под стражей. "Из прессы нам известно, что Алексей в этой акции не участвовал, он был задержан на Трубной площади, когда акция уже закончилась", - подчеркивают авторы письма, добавляя, что Миняйло - православный христианин, ранее служил алтарником в домовом храме при МГУ.

26 сентября в Басманном суде состоится заседание по продлению Алексею Миняйло меры пресечения. Авторы обращения считают, что суд мог бы избрать ему меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, так как ему не предъявлено обвинение в насильственных действиях.

В письме также приветствуется освобождение из-под стражи актера Павла Устинова по представлению Генпрокуратуры России. "Мы просим вас также обратить внимание и на других фигурантов "московского дела": Егора Жукова, Сергея Фомина, Константина Котова, Айдара Губайдулина, Никиту Чирцова, Евгения Коваленко, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Данила Беглеца, Самариддина Раджабова, Эдуарда Малышевского. "Московское дело" должно быть прекращено! И все фигуранты должны выйти на свободу!", - подчеркивается в письме.

Под письмом подписались режиссеры Андрей Звягинцев, Авдотья Смирнова, Любовь Аркус, Владимир Мирзоев; актрисы Ксения Раппопорт, Чулпан Хаматова, Лия Ахеджакова, Татьяна Догилева, Юлия Ауг, Елена Коренева, Татьяна Друбич, Ингеборга Дапкунайте; актеры Анатолий Белый, Константин Хабенский, Александр Филиппенко, Максим Суханов, Максим Виторган, Евгений Цыганов, Егор Бероев.

27 июля в центре Москвы в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны свыше десяти человек.

Дмитрий Медведев Алексей Миняйло Москва

Новости по теме

Новости

Башню "Федерация" эвакуировали в Москве из-за короткого замыкания

Дело Павла Устинова

Запись задержания актера Устинова вызвала вопросы у председателя Верховного суда

Запись задержания актера Устинова вызвала вопросы у председателя Верховного суда

Во время московских протестов полиция задержала 225 несовершеннолетних

Во время московских протестов полиция задержала 225 несовершеннолетних

Расстрелявшего коллег московского полицейского проверят на вменяемость

Расстрелявшего коллег московского полицейского проверят на вменяемость

Депутаты Госдумы арендуют Дом союзов за 32 млн рублей в месяц

Депутаты Госдумы арендуют Дом союзов за 32 млн рублей в месяц

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на продление ареста актеру Павлу Устинову

В Москве начали включать отопление

В Москве начали включать отопление

Москвичам пообещали солнечную и холодную погоду со вторника

Москва обязала агрегаторов такси сообщать данные водителей и номера полисов ОСАГО

Москва обязала агрегаторов такси сообщать данные водителей и номера полисов ОСАГО

В Москве несколько человек получили травмы от сорванной ветром части дерева

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');