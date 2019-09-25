Историки потребовали закрыть "дело 27 июля"

В их открытом письме упомянут остающийся под стражей Алексей Миняйло

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Около трех десятков российских историков потребовали прекратить уголовное преследование фигурантов "дела 27 июля", пересмотреть уже вынесенные приговоры и прекратить преследование людей по политическим мотивам. Их открытое письмо опубликовано на сайте "Уроки истории. XX век".

"Мы считаем, что "московское дело" продиктовано политическими мотивами и полностью сфабриковано. Мы считаем, что Алексей Миняйло и другие обвиняемые невиновны. Мы выступаем против всякого политического давления на суд и использования судебной системы как инструмента политической борьбы", говорится в обращении.

Кроме остающегося под стражей выпускника истфака МГУ Алексея Миняйло, который занимался сбором подписей избирателей в поддержку выдвижения в Мосгордуму юриста ФБК Любови Соболь, историки упомянули главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева. По их словам, Дмитриева арестовали по сфабрикованному делу. Авторы письма отметили, что "историки становятся жертвами политических преследований, если их работы не соответствуют текущим интересам руководства страны", напомнили, что Дмитриев нашел массовое захоронение жертв политических репрессий в урочище Сандармох.

Обращение подписали руководитель Школы исторических наук ВШЭ Александр Каменский, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла, член-корреспондент РАН, доктор филологических наук профессор Федор Успенский, публицист и выпускник истфака Николай Подосокорский, историк Марк Солонин, преподаватели истории и члены Вольного исторического общества.

Ведущий научный сотрудник Института русского языка РАН им. Виноградова РАН, член Вольного исторического общества Александр Кравецкий подтвердил "Интерфаксу", что подписал это обращение поскольку согласен с этими требованиями, хотя и не является оппозиционером.

Также за Миняйло и других фигурантов дела заступились представители организаций, занимающихся наблюдением за выборами. Они напомнили, что он находится под стражей с 27 июля и что его обвиняют в преступлениях, которые он не совершал. Заявление подписали представители "Сонара", "Голоса", "Гражданина наблюдателя" и других организаций.

Ранее в поддержку Миняйло выступали православные священники.

Следствие попросило продлить его арест до конца года, сообщил в телеграм-канале глава "Агоры" Павел Чиков. Басманный суд рассмотрит это ходатайство 26 сентября. После ареста Миняйло некоторое время держал голодовку из солидарностью с Соболь. Соболь прекратила эту акцию по просьбе матери Миняйло.