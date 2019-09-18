РПЦ проверит соблюдение прав задержанных на московских акциях протеста

Церковь решилась на это с учетом общественной значимости "московского дела"

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Руководство РПЦ поручило правозащитному центру Всемирного Русского Народного Собора изучить дела задержанных на акциях протеста в Москве и проверить, не нарушались ли их права в судах, говорится в комментарии Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Отдел отреагировал на обращение нескольких десятков православных священников, которые потребовали пересмотреть приговоры осужденным.

"Учитывая общественную значимость судебного процесса в отношении задержанных в ходе протестов, Правозащитному центру Всемирного Русского Народного Собора поручено озаботиться изучением материалов дел лиц, упомянутых в вышеназванном заявлении, и иных лиц на предмет возможного нарушения их прав в ходе судебного процесса и, в случае в необходимости, оказать им квалифицированную правовую помощь", - говорится в комментарии.

Также в отделе отметили, что находящиеся за рубежом священники едва ли могут знать детали уголовных дел лиц, за которых заступаются, чтобы делать выводы об их виновности или невиновности.

Отдел напомнил, что Основы учения РПЦ дают ей право "печаловаться" перед властями за несправедливо преследуемых, но эта правозащитная деятельность не должна использоваться в политических целях силами, которые борются за собственную власть.

17 сентября несколько десятков священников выступили с заявлением о не справедливости преследования некоторых фигурантов "московского дела", о необъективности судов и несоразмерности приговоров вменяемым нарушениям. Они напомнили участникам процесса о грехе лжесвидетельства, а судьям - о том, что суде не могут быть использованы как средства подавления несогласных и репрессий.

В заявлении они отдельно упомянули активиста Константина Котова, приговоренного к четырем годам колонии по "дадинской статье", и арестованного сборщика подписей за выдвижение Любови Соболь Алексея Миняйло.

В ночь на 18 сентября замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал заявление группы священников "попыткой участия в правозащитной деятельности, которая де-факто превратилась в политическую декларацию". Он обратил внимание, что их утверждения сформированы повесткой СМИ, которые придерживаются "известных предпочтений", и "имеют мало общего с правовой защитой".