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СКР назвал две основные версии пожара в московском хостеле

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем рассматриваются в качестве основных версий пожара в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Об этом Иванова рассказала в четверг "Интерфаксу". По факту ЧП проводится проверка, на месте происшествия работают следователи, добавила представитель СКР.

По данным следствия, в ночь на четверг на территории Измайловского кремля произошло возгорание в помещении хостела, в результате чего пострадали семь человек, они были госпитализированы. По данным столичного главка МЧС, площадь пожара составила восемь квадратных метров.

Ранее об инциденте сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Позднее в столичной прокуратуре заявили о проверке обстоятельств происшествия.

Юлия Иванова СКР Москва

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