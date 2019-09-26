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Состояние восьми пострадавших после пожара в хостеле в Москве оценили как тяжелое

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Восемь пострадавших при пожаре в хостеле на территории Измайловского кремля в Москве находятся в больницах в тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Всего пострадали 10 человек, двоим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, уточнили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, на место происшествия в здание на Измайловском шоссе в течение восьми минут прибыли бригады Центра экстренной медицинской помощи и скорой помощи.

Ранее сообщалось о семи пострадавших в результате ЧП.

О пожаре в хостеле на территории Измайловского кремля стало известно ранее в четверг. По данным столичного главка МЧС, пожар произошел в отдельно стоящем административном здании на общей площади около восьми квадратных метров. В СКР "Интерфаксу" заявили, что неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем рассматриваются в качестве основных версий пожара в хостеле.

Москва

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