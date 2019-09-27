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Дом и баню осужденной сестры экс-министра финансов Подмосковья выставят на торги

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Недвижимость сестры экс-министра финансов Подмосковья Елены Кузнецовой, признанной виновной в мошенничестве, растрате и легализации имущества, выставят на аукцион, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Как отмечается в сообщении, речь идет о жилом доме площадью 278 кв. м на земельном участке в 0,1 га и небольшой бане в Истринском районе Подмосковья. По предварительной оценке, рыночная стоимость этой недвижимости составляет от 30 до 40 млн рублей.

В ведомстве напомнили, что в 2014 году Басманный районный суд Москвы признал Кузнецову виновной в мошенничестве, растрате и легализации имущества, приобретенного незаконным путем, и приговорил к семи годам лишения свободы. Ущерб, нанесенный ее действиями, оценили в 2,4 млрд рублей. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших муниципальных предприятий и хозяйственных обществ Московской области, одним из которых является АО "Люберецкий городской жилищный трест" (100% акций в собственности городского округа Люберцы). Взыскивать материальный ущерб будут путем продажи имущества Кузнецовой.

"Поскольку реализовать недвижимость в рамках исполнительного производства не удалось, ее передали одному из взыскателей", - добавили в Минмособлимущества.

Дело экс-министра Кузнецова

Экс-министру финансов Подмосковья вменяется 22 эпизода особо крупного мошенничества, растраты и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

Как установлено следствием, участники организованной группы, в которую входил Кузнецов, в 2005-2008 годах обманным путем приобрели у муниципальных предприятий Московской области, работающих в сфере ЖКХ, "права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям".

Похищенные деньги, утверждает следствие, были выведены в офшоры на Кипр, а впоследствии на них было приобретены элитные дома в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и другое имущество.

Общий ущерб бюджету Подмосковья от деятельности "группы Кузнецова", по версии следствия, превысил 14 млрд рублей.

Ранее приговорами судов к различным срокам лишения свободы были приговорены шесть членов указанной группы. Сам Кузнецов в январе 2019 года был экстрадирован из Франции, в июле Генпрокуратура направила его дело в Басманный суд Москвы.

Елена Кузнецова Алексей Кузнецов Минмособлимущество

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