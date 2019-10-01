Источник сообщил, что фигурантам "московского дела" не стоит ждать послаблений

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Оставшимся шести фигурантам так называемого московского дела не стоит ожидать послаблений в обвинении, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Переквалификации действий обвиняемых в сторону смягчения не планируется. Дела в отношении них будут доведены до суда", - сказал собеседник агентства.

Судьба фигурантов "московского дела"

"Московское дело" - ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

В рамках "московского дела" осуждены семь человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Данил Беглец, Владислав Синица, Константин Котов, Павел Устинов (1 год условно).

В настоящее время под следствием находятся: Самариддин Раджабов (ст. 212 и ст. 318 УК РФ), Эдуард Малышевский (ст. 318 УК РФ), Никита Чирцов (статьи 318 УК РФ, которые содержатся под стражей; Егор Жуков (ст. 280 УК РФ) и Сергей Фомин (ст. 212 УК РФ) находятся под домашним арестом; Айдар Губайдулин (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 318 УК РФ) - под подпиской о невыезде.

Между тем, после серии массовых акций, прошедших в августе - сентябре в защиту обвиняемых по "московскому делу", ряд задержанных - Даниил Конон, Сергей Абаничев, Дмитрий Васильев, Владислав Барабанов, Валерий Костенок, Алексей Миняйло - были освобождены от уголовного преследования за непричастностью к преступлениям. А приговор в отношении Устинова был смягчен с 3,5 лет колонии до 1 года условного заключения.

Свою вину обвиняемые не признают. Их защита добивается прекращения уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления.