Мосгорсуд перенес на 9 октября рассмотрение апелляции на приговор Подкопаеву

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отложил на 9 октября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор фигуранту "дела 27 июля" Ивану Подкопаеву. Заседание отложили, поскольку вступившему в дело адвокату Алексею Чернышеву потребовалось время на изучение материалов дела.

Чернышев также сказал, что отношение Подкопаева к обвинению "существенно изменилось".

3 сентября Тверской суд рассмотрел дело Подкопаева в особом порядке, поскольку тот признал вину и пошел на сделку со следствием. Заседание продолжалось около часа. В итоге подсудимого приговорили к трем годам колонии за то, что он распылил газ из баллончика в сторону сотрудников Росгвардии. Он был признан виновным в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.

В Тверском суде Подкопаев заявил, что не стремился причинить вред здоровью силовиков. Защита просила для него условный срок.

По версии следствия, на несогласованной акции 27 июля Подкопаев, закрыв лицо балаклавой, распылил газ "в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии". Два человека получили химический ожог слизистых оболочек глаз, им потребовалась медицинская помощь.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. В тот день в городе были задержаны больше тысячи человек. Затем Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому были задержаны около полутора десятков человек. Подкопаев стал первым приговоренным по этому делу. Приговор он решил обжаловать, несмотря на признание вины.