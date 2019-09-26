Адвокат сообщил о прекращении уголовного преследования Алексея Миняйло

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет прекратил уголовное преследование фигуранта "дела 27 июля" Алексея Миняйло по реабилитирующим основаниям, сообщил "Интерфаксу" адвокат активиста Алан Гамазов.

Его подзащитный потребует компенсацию за незаконное уголовное преследование.

Ранее 26 сентября судья Басманного суда Артур Карпов отказался переводить Миняйло из СИЗО под домашний арест, заявив, что в его действиях нет ни организации, ни участия в массовых беспорядках, а только признаки административного правонарушения. Активист был освобожден в зале суда.

Позже пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева объяснила "Интерфаксу", что оглашенное постановление не касается основного дела о массовых беспорядках 27 июля и и факта их наличия или отсутствия. По ее словам, судья оценивал только действия Миняйло.

Миняйло был волонтером штаба юриста ФБК Любови Соболь и помогал ей собирать подписи избирателей в поддержку выдвижения в Мосгордуму. Вместе с ней он держал голодовку в знак протеста против отказа допустить ее к выборам. Его задержали вечером 27 июля после задержания и доставки Соболь в суд, когда он вышел из центра сбора подписей.

Он был арестован 2 августа. Ему вменили активное участие в несогласованной акции 27 июля. Он утверждал, что в этот день ни в акции, ни в беспорядках не участвовал.

В поддержку фигуранта подписались под открытым письмом руководители 16 некоммерческих организаций (НКО), которые отметили его участие в проекте "Полдень" по социализации воспитанников 20 детских домов в шести регионах России. Также за него заступались в коллективных письмах священники РПЦ и историки. 26 сентября в Басманный суд с поручительствами за Миняйло пришли около десятка православных священников.