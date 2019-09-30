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Мосгорсуд изменил приговор актеру Устинову на год условно

Защита намерена добиваться оправдания фигуранта дела

Мосгорсуд изменил приговор актеру Устинову на год условно
Актер Павел Устинов перед началом рассмотрения апелляции в Мосгорсуде
Фото: Reuters

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к одному году лишения свободы условно актера Павла Устинова, осужденного ранее на 3,5 года колонии общего режима за применение насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы, передал корреспондент "Интерфакса".

Дело Павла Устинова

Категория совершенного Устиновым преступления изменена с тяжкого на средней тяжести - об этом суд апелляционной инстанции просила прокуратура.

Согласно решению Мосгорсуда, Устинову назначен испытательный срок - два года. После решения Мосгорсуда приговор Устинову вступил в законную силу.

Защита продолжит добиваться оправдания и отмены приговора Устинову, заявил "Интерфаксу" адвокат Анатолий Кучерена.

"Я с решением суда не согласен. Будем его обжаловать. Я не совершал никакого преступления", - заявил Устинов после оглашения решения суда.

Адвокат Кучерена добавил, что после того как получит решение, изучит его и будет обжаловать в кассационном порядке.

Тверской суд 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по обвинению в применении опасного для здоровья насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы (ч. 2. ст. 318 УК РФ).

Согласно фабуле уголовного дела, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего у того оказалась вывихнута "головка левой плечевой кости". Свою вину актер не признал. Он рассказал, что оказался на месте случайно и не оказывал сопротивления росгвардейцам. Защита Устинова обжаловала приговор, настаивая на отсутствии в его действиях состава и события преступления.

Приговор также был оспорен гособвинением, которое требовало для Устинова в суде первой инстанции шесть лет колонии, но решило направить на итоговое решение по делу апелляционное представление с просьбой назначить актеру наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания. 20 сентября Мосгорсуд по ходатайству Генпрокуратуры отпустил Устинова из-под ареста под подписку о невыезде до рассмотрения его дела в апелляционной инстанции.

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Мосгорсуд Павел Устинов

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