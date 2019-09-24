Депутаты Госдумы арендуют Дом союзов за 32 млн рублей в месяц

Переезд может состояться в 2021 году, хотя Минфин выделил на аренду деньги уже на 2020 год, пишут "Ведомости"

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минфин выделит около 389 млн рублей в 2020 году и 388 млн рублей в 2021 году для аренды Дома союзов для размещения Госдумы на время ремонта, сообщили "Ведомости" со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2020-2022 годы. Подлинность документа подтвердили два федеральных чиновника.

Издание подсчитало, что аренда обойдется в 32 млн рублей в месяц. Депутаты должны переехать в Дом Союзов на время ремонта, который собирались начать еще в 2018 году. Пленарные заседания должны проходить в Колонном зале, сказал вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев.

До конца 2019 года основные здания Думы обследуют на предмет необходимости противоаварийных работ, уточнил источник газеты в аппарате Госдумы. Он подтвердил, что в 2020 году управделами президента арендует для депутатов Дом союзов, но зал заседаний и в 2020 году может не переехать в Колонный зал. "Если экспертиза покажет, что необходимо укрепление фундамента здания и проведение комплекса противоаварийных работ, то реконструкция зала заседаний может быть еще отложена на время их проведения", - сказал собеседник "Ведомостей".

В 2014 году в управделами предполагали, что Дума и Совет Федерации переедут в новый парламентский центр, а их нынешние здания будут проданы. Глава управления Владимир Кожин говорил, что центр построят недалеко от Кремля. В частности, называлась Софийская набережная. В 2015 году обсуждался переезд парламентариев в Мневники, а на месте зданий Совфеда и Думы Михаил Гуцериев планировал построить жилье или торговые центры.

В июле 2017 года пленарное заседание Думы прерывали, так как в зале протекла крыша и вода полилась на депутатов. На лето 2018 года в думских корпусах наметили реконструкцию. Проект, в частности, предполагал переориентацию зала пленарных заседаний на 90 градусов и расстановку мест депутатов полукругом. В январе 2018 года спикер Вячеслав Володин предупреждал, что ремонт зала начнется на летних каникулах, а осенью депутатам придется заседать в другом зале.

Затем ремонт отложили на 2019 год, а в ноябре 2018 года Володин объявил, что на время этих работ депутаты переберутся в Дом Союзов на Большой Дмитровке.

Для ремонта решили провести обследование думского здания, и специалисты обнаружили под его конструкциями пустоты в грунте. В связи с этим ремонт опять отложили для завершения оценки состояния фундамента и противоаварийных работ.

В здании, где сейчас располагается Дом союзов, до революции было Благородное собрание, а после – Центральный совет московских профсоюзов. Сейчас объект принадлежит Московской федерации профсоюзов (МФП), пишут "Ведомости" со ссылкой на ЕГРН. В Доме союзов два больших зала – Колонный на 1264 места и Октябрьский на 448 мест, аренда Колонного зала стоит от 600 000 до 1 млн рублей в сутки, сказал изданию источник в Доме союзов.

В январе 2019 года "Коммерсантъ" писал, что на ремонт в Госдуме выделено 7 млрд рублей из бюджета, а сроки работ увеличены на два года. Володин эту оценку не подтвердил и говорил, что реконструкция обойдется дешевле. Как пишут "Ведомости", в пояснительной записке к проекту бюджета говорится о планах увеличения бюджетных ассигнований на реконструкцию здания Думы, но сколько денег на это выделят, там не указано. Дума упомянута в общем списке строительных, ремонтных и закупочных мероприятий, затраты на которые должны возрасти на 1,08 млрд рублей в 2020 году и на 2,9 млрд рублей в 2021 году, пишет газета. В целом содержание Госдумы в 2020 году будет стоить бюджету 12,2 млрд рублей, в 2021 году - 13,3 млрд рублей, в 2022 году - 12,9 млрд рублей.