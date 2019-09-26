Мэрия Москвы отказалась согласовывать акцию "Бессмертный ГУЛАГ"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы отказалась согласовать оппозиционерам акцию памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ", сообщил председатель партии "Гражданская инициатива" (неофициально носит название "Партия перемен") Андрей Нечаев на своей странице в фейсбуке.

"В уведомлении о проведении публичного мероприятия не указаны формы и методы обеспечения организаторами общественного порядка и организации медицинской помощи", - говорится в ответе мэрии.

Со своей стороны Нечаев назвал предлог для отказа "надуманным". "Мы обжалуем незаконное решение в суде и ответим на отказ подготовкой двух публичных акций", - сообщил оппозиционер.

Заявку на акцию ранее в сентября подали, помимо Нечаева, зампредседателя ПАРНАС Константин Мерзликин, лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, политик Владимир Рыжков и литературовед Мариэтта Чудакова. Акцию планировали провести по "символическому маршруту" от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Сахарова. Участникам предлагалось выйти с портретами своих репрессированных родственников и других жертв террора. На акции активисты намерены потребовать реабилитации жертв политических репрессий XX века, открытия архивов правоохранительных органов и "прекращение политических репрессий в современной России".

В июне Конституционный суд России (КС) запретил властям отказывать в проведении митингов из-за ссылки на "неопределенности форм и методов обеспечения правопорядка". Если организатор собрания указал способы поддержания порядка, не отвечающие законодательству, это "ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления". Согласно постановлению КС, власти обязаны направить организатору предложения об их исправлении, и далее в случае одобрения не препятствовать проведению митинга.