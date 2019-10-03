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Акцию "Бессмертный ГУЛАГ" проведут 6 октября в формате одиночных пикетов

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Организаторы акции "Бессмертный ГУЛАГ", посвященной памяти жертв политических репрессий, проведут ее 6 октября в Москве в формате одиночных пикетов у Соловецкого камня, сообщил член федерального политсовета партии ПАРНАС Михаил Шнейдер.

Серия пикетов пройдет с 14:00 до 16:00.

Акцию планировали провести в виде шествия от Соловецкого камня на Лубянке до Стены скорби на проспекте Академика Сахарова, но мэрия отказалась ее согласовать. Чиновники указали, что в уведомлении заявители не прописали, как собираются обеспечивать общественный порядок и наладить возможность оказания медицинской помощи. Пресненский суд отклонил жалобу заявителей на отказ мэрии.

Акцию заявляли представители ПАРНАСа, Партии перемен и общественного проекта "Декоммунизация". Они повторно подали заявку на шествие по тому же маршруту, но на 13 октября.

Цели акции - потребовать реабилитации жертв политических репрессий XX века, открытия архивов карательных органов и "прекращения политических репрессий в современной России". Предполагалось, что участники демонстрации принесут портреты репрессированных родственников.

Конституционный суд России в июне запретил чиновникам отказывать в проведении митингов из-за ссылки на "неопределенность форм и методов обеспечения правопорядка". Если организатор собрания указал способы поддержания порядка, не отвечающие законодательству, это "ни при каких обстоятельствах не может освобождать соответствующий орган от рассмотрения поданного уведомления", - говорилось в решении КС.

ПАРНАС Партия Перемен Бессмертный ГУЛАГ Москва Конституционный суд

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