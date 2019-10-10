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На станции метро "Шереметьевская" построят самый длинный в Москве эскалатор

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - На строящейся станции "Шереметьевская" московского метро будет двухэтажный вестибюль и самый длинный эскалатор: его наклонный ход превысит 130 метров. Об этом через пресс-службу сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, на станции на 65% завершены работы по устройству монолитных железобетонных конструкций вестибюля. Выходы из вестибюля будут находиться между 4-м и 5-м проездами Марьиной Рощи.

Бочкарев назвал "Шереметьевскую" одной из самых сложных по строительству станций Большой кольцевой линии. Она будет одной из самых глубоких в Москве, ее проложат на глубине около 70 метров. Ее должны открыть в 2022 году.

Как сообщалось, станцию оформят в фарфоровой тематике, дизайн планируется стилизовать под убранство старинных усадеб. Основной цвет зала будет белым, колонны на платформах будут напоминать "пузатые" фарфоровые чайники.

"Шереметьевская" станет пересадочной на "Марьину Рощу" Люблинско-Дмитровской линии. Ее строят вдоль 5-го проезда Марьиной Рощи вблизи его пересечения с Шереметьевской улицей и 2-й улицей Марьиной Рощи.

Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Полноценный запуск линии ожидается в 2023 году.

Московский метрополитен Андрей Бочаров БКЛ

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