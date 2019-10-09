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Фигурант "дела 27 июля" Подкопаев отказался от своего адвоката

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Фигурант "дела 27 июля" Иван Подкопаев, осужденный на три года за применение насилия к росгвардейцу на несогласованной акции в Москве, ходатайствовал об отказе от адвоката Николая Фомина, защищавшего его в суде первой инстанции, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Как объяснил Подкопаев, это решение "не связано с материальным положением". Адвокат не возражал и покинул зал судебного заседания.

Кроме того, фигурант "дела 27 июля" также заявлял отвод прокурору и судье, но суд не удовлетворил эти отводы.

Мосгорсуд 2 октября начал рассматривать жалобу Подкопаева, но в связи с появлением в деле нового адвоката Алексея Чернышева, который просил дать ему время для ознакомления с материалами дела, заседание было перенесено на 9 октября.

Дело Подкопаева и дело 27 июля

Как сообщалось, 3 сентября Тверской суд Москвы приговорил Подкопаева к трем годам колонии общего режима за нападение на сотрудников Росгвардии на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.

Дело Подкопаева было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину и раскаялся в содеянном. Подкопаев стал первым осужденным в связи с событиями в центре Москвы 27 июля. Согласно фабуле уголовного дела, в ходе акции Подкопаев применил газовый баллончик против полицейских и военнослужащих Росгвардии, в результате двум военным потребовалась медицинская помощь.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше 1 тыс. человек.

После акции СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым было арестовано свыше 10 человек.

Иван Подкопаев Николай Фомин

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