Осужденный фигурант "дела 27 июля" Подкопаев отказался от признательных показаний

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Фигурант "дела 27 июля" Иван Подкопаев, получивший три года колонии за распыление баллончика в лицо росгвардейцу, отказался от ранее данных в суде первой инстанции показаний о своей виновности и просит об оправдательном приговоре, передает корреспондент "Интерфакса" в среду.

"Я изменил свою позицию. Буду действовать в соответствии с новыми заявлениями", - сказал Подкопаев. Он ответил на вопрос адвоката Алексея Чернышева, что не считает себя виновным.

Подкопаев после отказа от адвоката Николая Фомина просил суд допустить к защите своего отца - Роман Подкопаева, суд удовлетворил это ходатайство.

Во время оглашения судьей ходатайств защиты, Подкопаев заявил, что возражает против жалоб адвоката в связи с изменением позиции в отношении своего обвинения.

Как сообщалось, 3 сентября Тверской суд Москвы приговорил Подкопаева к трем годам колонии общего режима за нападение на сотрудников Росгвардии на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.

Дело Подкопаева было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину и раскаялся в содеянном. Подкопаев стал первым осужденным в связи с событиями в центре Москвы 27 июля.