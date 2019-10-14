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Станцию "Выставочная" московского метро закрыли из-за пожара

Станцию "Выставочная" московского метро закрыли из-за пожара
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В одном из служебных помещений станции метро "Выставочная" в Москве днем в понедельник произошел пожар, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. На месте работают пожарные.

В пресс-службе Московского метрополитена подтвердили, что станция метро "Выставочная" временно закрыта на вход. В метро просят пассажиров пользоваться другими станциями подземки, расположенными в этом районе - "Деловой центр" Большой кольцевой линии и "Международной" Филевской линии.

В столичной подземке также подтвердили, что поезда на этой станции не останавливаются и закрыт переход между ней и станцией "Деловой центр".

Как сообщил "Интерфаксу" другой источник, в одном из подсобных помещений станции "Выставочная" загорелась мебель. В настоящее время, по его словам, возгорание ликвидировано.

В пресс-службе предприятия подтвердили, что пожар случился в служебном помещении вне пассажирской зоны. Возгорание быстро локализовали. Станцию откроют после проветривания.

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