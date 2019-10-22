В мэрии заявили о сокращении пожаров в Москве на 40% за восемь лет

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Москве за последние восемь лет стало на 40% меньше пожаров, заявил руководитель городского департамента гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности столицы Юрий Акимов. Он связал это с политикой правительства Москвы.

Также снижается количество погибших на пожарах, добавил он.

Эти данные чиновник привел в Мосгордуме в ходе обсуждения расходов на безопасность в проекте бюджета столицы на 2020-2022 годы. В мэрии предложили эти расходы увеличить.

Расходы на госпрограмму "Безопасный город" составят 45,779 млрд рублей в ближайшие три года, в том числе в 2020 году на нее хотят выделить 15,11 млрд рублей, сказал Акимов. 10,951 млрд рублей пойдет на работу спасательных служб Москвы, из этой суммы 8,536 млрд рублей пойдет на выплату зарплат сотрудникам. Еще 586 млн рублей будет выделено на капитальный ремонт, в том числе пожарных частей.

На развитие гражданской обороны и подержание постоянной готовности сил и средств на 2020 год в бюджете предусмотрено 2,611 млрд рублей, добавил чиновник. На деньги будет закупаться техника, вооружения, средства индивидуальной защиты. В частности, 52,6 млн рублей выделено на закупку противогазов. 604 млн рублей отводится на создание и отладку систем связи и оповещения.