Ранее судимый мужчина признался в передаче наркотиков в "Матросскую тишину"

От отравления наркотиками в СИЗО-1 умерли два арестанта

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Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Следствие задержало подозреваемого в передаче в московский следственный изолятор "Матросская тишина" наркотиков, от отравления которыми скончались двое арестантов, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Она рассказала "Интерфаксу", что задержанный - ранее судимый мужчина 1984 года рождения. В ходе допроса он признался в передаче наркотика в следственный изолятор, ему предъявлено обвинение в незаконном обороте наркотиков (ч.2 ст. 228.1 УК РФ).

По словам Ивановой, следствие намерено ходатайствовать перед судом об аресте обвиняемого. Она добавила, что установить подозреваемого удалось совместно с сотрудниками ФСБ, отдела собственной безопасности УФСИН по Москве и столичной полиции.

По данным следствия, в период с 22 по 24 апреля нескольким заключенным СИЗО-1 ("Матросская тишина") были переданы наркотики. Четыре человека получили острое наркотическое отравление, от которого двое мужчин скончались. Остальные после оказания помощи в городской больнице были выписаны и возвращены в СИЗО.

Расследуется уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков (ч.2 ст. 228.1 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст. 285 УК РФ) и халатности (ч.2 ст. 293 УК РФ).

Во всех московских СИЗО пройдет проверка в связи с инцидентов.