На биофаке МГУ произошло задымление

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В корпусе МГУ, где расположен биологический факультет, случился пожар и произошло задымление, сообщил информированный источник "Интерфакса".

В пресс-службе московского управления МЧС подтвердили, что произошло возгорание в одном из корпусов: "По предварительным данным, происходит тление шкафа".

Позднее там уточнили, что на пятом этаже тлел сушильный шкаф на площади 0,5 квадратного метра. Пожар потушили. Никто не пострадал. Люди вышли из здания о прибытия пожарных.