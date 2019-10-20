Пожар на складе в Москве охватил 1,5 тыс. кв. метров

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе на западе Москвы достигла 1,5 тыс. квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в воскресенье.

"Площадь 1,5 тыс. квадратных метров", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на втором ярусе в складском здании по улице Молодогвардейская, д.61, стр.5 произошло загорание складируемой продукции на стеллажах на общей площади 500 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли.

Информация о пострадавших не поступала.