В СКР заявили, что новый фигурант "дела 27 июля" Новиков ударил полицейского по голове

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Следствие по делу о летних беспорядках в Москве вменило новому фигуранту Павлу Новикову причинение травм полицейскому, эти действия подтверждаются показаниями свидетелей и видео, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Там уточнили, что Новикову 32 года. По данным следствия, 27 июля он нанес полицейскому удары по голове, говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

Ранее в среду пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что в суд поступило ходатайство следственных органов об аресте Новикова.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам мероприятия задержаны были более тысячи человек.

После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были арестованы свыше 10 человек.