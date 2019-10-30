Суд в Москве арестовал до конца года фигуранта "дела 27 июля" Новикова

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест обвиняемого в насилии над полицейским на акции протеста в центре столицы 27 июля Павла Новикова, задержанного накануне, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд постановил: избрать в отношении Новикова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 декабря 2019 года", - огласила решение судья Евгения Николаева в среду.

Таким образом, суд согласился со следствием, согласно ходатайству которого, находясь на свободе, Новиков может скрыться и помешать расследованию. Адвокаты просили суд отказать следствию и избрать Новикову иную, более мягкую меру пресечения.

Новикову предъявлено обвинение в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Он был задержан накануне.

По версии следствия, 27 июля у дома N6 в Столешниковом переулке в центре Москвы Новиков нанес два удара бутылкой с жидкостью по голове и по руке сотруднику полиции, отчего последний испытал физическую боль.

Следствие утверждает, что Новиков признал вину. Сам фигурант заявил в суде, что подписанные им признательные показания - "это вообще непонятно что". По словам обвиняемого, при проведении следственных действий с раннего утра вторника он "был лишен права на нормальную защиту".

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую прошли 8 сентября.

После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и ряд дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).