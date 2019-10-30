СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Новикова

Во время несанкционированной акции оппозиции в Москве 27 июля Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного комитета об аресте нового фигуранта дела о беспорядках в столице Павла Новикова, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Про ее словам, он обвиняется по части 1 статьи 318 УК РФ - применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Заседание суда начнется в ближайшее время.

В центре Москвы 27 июля прошла несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По ее итогам были задержаны больше тысячи человек.

После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия против сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).