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Собянин пообещал сократить сроки строительства клиник в полтора раза

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Москве сроки строительства и капитального ремонта больниц и поликлиник можно будет сократить в полтора раза, поскольку президиум Госсовета разрешил властям заказывать такие объекты под ключ, заявил мэр города Сергей Собянин.

Речь идет об объектах, которые вошли в нацпроекты, отметил он. В результате "долгостроев станет кратно меньше, качество улучшится", убежден мэр.

Это и другие решения были приняты на заседании по вопросам здравоохранении в Светлогорске.

В частности, Госсовет принял решения по развитию системы врачей общей практики. Собянин отметил, что в Москве такой опыт начали внедрять.

"В то же время в европейских странах это самая распространенная модель. При этом важно ни в коем случае не снижать доступность узких специалистов. Кстати, у нас время записи к врачам узких специальностей — от семи до четырнадцати дней. А к примеру, в Великобритании и Испании — по несколько месяцев", - написал Собянин в блоге.

Ранее мэр говорил, что Москва раньше других регионов начинает программу модернизации первичного звена здравоохранения.

Сергей Собянин Москва Госсовет Светлогорск

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