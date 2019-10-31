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Родственников будут пускать во все отделения реанимации после модернизации корпусов

Родственников будут пускать во все отделения реанимации после модернизации корпусов
Фото: Vostock-photo

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Проблема недопуска родственников в реанимации и палатах интенсивной терапии в российских клиниках будет полностью решена в ходе модернизации больниц, пообещала глава Минздрава Вероника Скворцова. Она заявила это на встрече президента Владимира Путина с представителями калининградской общественности.

Участница мероприятия пожаловалась, что в больницах фактически нарушают недавно принятый закон о праве посещения реанимации, и родственникам разрешают находиться рядом с больными не больше часа.

По словам Скворцовой, в типовых проектах модернизации будет обязательно учтено, что нужно создать такую возможность, как и для присутствия родителей в детских стационарах. Основной проблемой она назвала отсутствие условий для того, чтобы родственники могли находиться в таких помещениях, не нарушая функционала отделений.

"В тех учреждениях, которые строились в течение последних 15-20 лет и имеют существенные площади, есть возможность близким там оставаться круглосуточно. Но я знаю, что в региональных, в районных больницах, где, по сути, встраивались реанимационные отделения, это сделать очень сложно", - сказала министр.

Путин в конце мая 2019 года подписал закон о праве родных и близких посещать больного в реанимации и в отделении интенсивной терапии. В московских больницах навещать родственников в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) разрешили еще в июле 2018 года.

Вероника Скворцова Калининградская область. Владимир Путин

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