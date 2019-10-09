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Медведев утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным, что утвердил принципы модернизации первичного звена здравоохранения в стране.

"Я в рамках вашего поручения подписал постановление, которым утверждаются принципы модернизации первичного звена здравоохранения и правила проведения экспертизы проектов, которые здесь будут осуществлены", - доложил глава кабмина.

Ранее, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, был опубликован перечень поручений президента, "и там правительству России был дан срок до 9 октября с учетом ранее данных поручений утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения".

20 августа президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения, определиться с необходимыми источниками финансирования, "инициировать и организовать подготовку региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в регионах РФ", "создать механизмы контроля за качеством этих программ, за ходом их реализации и исполнения".

Основные проблемы

Модернизация первичного звена здравоохранения, формально или неформально, должна идти в рамках работы над соответствующим национальным проектом, заявил Путин на встрече в Кремле с Медведевым.

"Полагаю, было бы правильным, если бы мы рассматривали и "первичку" как часть национального проекта. Это можно формализовать, это можно не формализовать, но факт совершенно очевидный, что первичное звено здравоохранения - это часть здравоохранения в целом, и, если мы не выстроим работу на этом уровне, то тогда больше будем загружать высокотехнологичные федеральные центры и региональные", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что основное число людей идут за помощью именно в свои районные поликлиники и больницы.

Глава государства назвал основные проблемы в первичном звене российского здравоохранения. Это - износ основных фондов поликлиник, центральных районных больниц, износ или отсутствие медицинского оборудования, автотранспорта в районных больницах, включая ФАПы и врачебные амбулатории, низкая обеспеченность первичного звена медицинскими работниками, специалистами прежде всего, и некачественная организация выплат заработной платы.

"Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема", - сказал Путин.

В этой связи он заявил о необходимости принятия дополнительных мер по укреплению первичного звена отечественного здравоохранения.

"У нас приличные деньги запланированы на национальный проект "Здравоохранение" - 1 трлн 367 млрд рублей. А на развитие первичного звена здравоохранения из всех этих денег мы выделили по двум программам 237,5 млрд рублей. Это 15-16%", - сказал Путин.

Дмитрий Медведев

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