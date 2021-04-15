Голикова отметила, что модернизация изменит облик первичного звена здравоохранения

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Программа модернизации первичного звена оказания бесплатной медицинской помощи населению, рассчитанная на 5 лет, должна полностью изменить облик первичного звена в системе здравоохранения страны. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совместном заседании президиума Госсовета и Агентства по стратегическим инициативам в четверг.

"Речь идет о донастройке системы с учетом индивидуальных особенностей регионов", с учетом их региональных особенностей, о внедрении "новой идеологии и новых форм работы", сказала она.

Голикова отметила, что начиная с 2021 года в связи с изменением законодательства в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), предполагается выделение в базовой программе объемов медицинской помощи, оказываемой федеральными организациями.

"Теперь каждый субъект Российской Федерации может, минуя межрегиональные расчеты и межрегиональные взаимодействия, сможет направлять пациентов в федеральные учреждения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Хочу сказать, что мы это делали осознанно, выводя федеральные организации на прямое финансирование из федерального фонда ОМС для того, чтобы можно было максимально комфортно высокотехнологичную помощь из всех регионов страны получать в наших ведущих организациях", - пояснила она. В планах 2021 года 1,2 млн высокотехнологичных операций.

Вице-премьер отметила, что нацпроект "Здравоохранение" предполагает создание условий "для командной работы в первичном звене по типу стационара, цифровизацию всех процессов, создание личного помощника врача, создание интернета медицинских вещей, включение искусственного интеллекта и ряда других абсолютно современных направлений". Планируется, что к концу 2021 года на портале Госуслуг и в мобильном приложении "Мое здоровье" смогут получить результаты медицинских анализов в электронной форме 18 млн человек , сказала Голикова.

Как сообщалось, в рамках проекта модернизации первичного звена в сфере оказания бесплатной медпомощи населению перед страховщиками ОМС будут поставлены новые задачи, в том числе в сфере по сопровождению застрахованных по ОМС.

Согласно данным ЦБ, по итогам 2020 года средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи в системе ОМС, составили почти 2,2 трлн рублей, увеличившись на 4,1% по сравнению с 2019 годом. Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, по итогам 2020 года составила 2,03 трлн рублей, снизившись на 0,3% по сравнению с 2019 годом. Количество застрахованных лиц на конец 2020 года превысило 141,8 млн человек.

Всего в 2020 году в секторе ОМС вели деятельность 30 страховых медицинских организаций. На долю десяти крупнейших организаций пришлось 89,2% (или 1,96 трлн рублей) всех средств, поступивших из разных источников для оплаты медицинской помощи.

Модернизация первичного звена здравоохранения стартовала 1 января во всех регионах РФ. Она продлится пять лет. Программа призвана обеспечить доступность медицинской помощи для жителей отдаленных регионов страны.